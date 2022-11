Museum in Wiener Neustadt zeigt 2023 Hermann Nitschs "Farbenwelt"

An die hundert vor allem großformatige Arbeiten aus den letzten Jahren des im April verstorbenen Künstlers, die durch "völlig neue, leuchtende Farbkombinationen bestechen", wie es in der Ankündigung heißt, sollen im Museum St. Peter an der Sperr gezeigt werden. Die Schau mit dem Titel "Farbenwelt" wird im September und Oktober 2023 zu sehen sein.

Die Werke stammen aus der Sammlung Werner Trenker, ergänzt um Leihgaben aus der Nitsch Foundation. Kuratiert wird die Ausstellung von Hubert Klocker. "Der Rahmen und die Bildauswahl für diese Ausstellung würde Nitsch sehr gefallen: die Stadt, die Sammlung, die Ausstellungsräumlichkeiten, der Kurator", wurde Rita Nitsch in einer Aussendung zitiert. Es wird die zweite Ausstellung von Nitschs Werk in Wiener Neustadt sein, genau 25 Jahre nach der ersten.

Info:

Ausstellung "Farbenwelt" im Museum St. Peter an der Sperr, Johannes-von-Nepomuk-Platz 1, Wiener Neustadt, 2. September bis 31. Oktober 2023, Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr, www.museum-wn.at

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.