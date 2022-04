Wr. Neustädter Kanal: Bootshaus unter neuer Flagge

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Im Bootshaus („Schifferlwirt“) am Neustädter Kanal bestimmen zwei neue Kapitäne den Kurs: Christian und Johann Haider haben das Lokal in der rechten Kanalzeile von Andi Camus übernommen, der in den Ruhestand tritt. Erste sichtbare Veränderung ist die Verglasung der Terrasse, „damit sind wir vor Wind und Wetter geschützt – bei schönem Wetter ist aber alles offen“, sagt Christian Haider im Gespräch mit der NÖN.

„Wir wollen Steckerlfisch grillen, einmal ein Spanferkel oder auch gute Steaks.“

Vater und Sohn haben einiges vor: Die Speisekarte wurde erweitert, es gibt künftig einen Tagesteller, Brote, dazu Burger oder auch Flammkuchen. „Es bleibt gutbürgerlich, der Flair vom Schifferlwirt soll beibehalten bleiben“, sagen die Haiders, „es gibt aber auch vegetarische Optionen wie Halloumi-Burger, Flammkuchen mit Grillgemüse und im Sommer dann einige Salate.“ Geplant sind für den Sommer auch kulinarische Themen-Wochenenden. Johann Haider: „Wir wollen Steckerlfisch grillen, einmal ein Spanferkel oder auch gute Steaks.“

In der Gastronomie sind die beiden, deren Hauptgeschäft mit der Wiener Neustädter Zenz GmbH Schrott und Entsorgung ist, „komplette Quereinsteiger“, wie Johann Haider sagt. Sohn Christian hat die Gastro-Konzessionsprüfung abgelegt und ist überzeugt: „Wir wissen, was die Leute wollen und was zeitgemäß ist.“ Der Senior-Chef bringt zudem acht Jahre Erfahrung als Stammgast mit. Die neuen Öffnungszeiten: April/Mai: Montag bis Donnerstag, 14 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag, 10 bis 22. Juni/Juli/August: Täglich, von 10 bis 22 Uhr.

