Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: 220 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Bereits auf der Anfahrt war die enorme Rauchsäule von Weitem sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Aufgrund der hohen Brandlast durch die brennenden gepressten Strohballen drohten die Flammen auf das Wohnhaus sowie ein Stallgebäude überzugreifen.

Durch den gezielten Einsatz der Feuerwehren konnte ein übergreifen gerade noch verhindert werden. Die rund 30 Kühe konnten ebenfalls in Sicherheit gebracht werden. Der akute Löschwassermangel am Einsatzort bereitete den Einsatzkräften am Anfang Schwierigkeiten.

Durch einen Tankwagenpendelverkehr und die Wasserentnahme einer Zisterne konnte das Wasserproblem gemindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Löscharbeiten teils nur unter Atemschutz möglich. Das Zerteilen des Strohs wurde von Teleladern sowie einem Unimog mit Kran von der FF Markt Piesting durchgeführt. Diese Arbeiten gestalteten sich schwierig und nahmen viel Zeit in Anspruch.

Gegen Mitternacht konnte ein Großteil der Feuerwehren abgezogen werden. Vier Feuerwehren blieben in der Nacht vor Ort, um in den Morgenstunden die Nachlöscharbeiten wieder aufzunehmen.

Während des ganzen Einsatzverlaufs unterstützte auch eine Drohne mit Wärmebildkamera den Einsatz und lieferte laufend neue Lagebilder zur weiteren Lagebeurteilung. Eine Person musste vom Roten Kreuz mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.