Jürgen Drews begeisterte.

Mit seinen Hits "Ein Bett im Kornfeld" und "König von Mallorca" sorgte Jürgen Drews am Freitag für Party-Stimmung in Wiener Neustadt. Schon eine Stunde vor dem Auftritt versammelten sich die ersten Fans, ausgestattet mit einer Fan-Rose, vor der Bühne. Als der Schlagerstar dann endlich kam, waren die Damen in den ersten Reihen außer sich und jubelten ihm zu.

Drews spielte bei seinem Auftritt im Fischapark fünf Zugaben, bevor er Autogramme verteilte. Center-Manager Christian Stagl freute sich über die Gäste, Moderatorin Sylvia Graf führte durch den Abend.