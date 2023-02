Aus für Post in Sollenau?

Weil die Postfiliale in der Gemeinde wirtschaftlich nicht mehr führbar ist, wird diese voraussichtlich mit Ende April geschlossen. „Wir haben die Postfiliale Sollenau bei der Regulierungsbehörde am 25. November 2022 zur Schließung eingemeldet“, erklärt die Österreischische Post AG. „Die Behörde hat nun drei Monate Zeit für die Überprüfung dieses Standortes. Entsprechend dem Postmarktgesetz können wir eine Filiale nur dann einmelden, wenn diese mindestens die letzten zwei Jahre rote Zahlen aufgewiesen und auch einen negativen Ausblick hat – das ist an diesem Standort der Fall.“

Die Gemeinde arbeitet nun mit Hochdruck an einer Lösung. Geplant ist die Übernahme einer Postpartnerschaft durch die Gemeinde selbst. Das muss aber erst durch den Gemeinderat beschlossen werden.

Die Lösung wäre, dass die leerstehende Wohnung neben der Gemeindeärztin im Gemeindeamt als Poststelle verwendet werden könnte. Dort werden nämlich gerade Sanierungs- und Umbauarbeiten für eine eigene Bürgerservicestelle durchgeführt, wie SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl informiert. „Dort könnten wir leicht eine Post integrieren“, sagt der Ortschef. „Dass wir weiterhin eine Post in Sollenau haben ist im Sinne aller, denn es ist wichtig, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten.“

Wenn nun neben Felixdorf auch noch Sollenau keine Post mehr hat, bleibt nur noch Theresienfeld übrig. „Und das ist in einem Einzugsgebiet mit mehr als 13.000 Menschen einfach zu wenig. Rechtlich gesehen, ist die Vorgabe, dass ein Postpartner innerhalb von 25 Kilometer genügt, damit aber abgedeckt.

Für einen nahtlosen Übergang Anfang Mai hat die Gemeinde noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Die Vorgaben für eine Postpartnerschaft sind unter anderem Barrierefreiheit, genügend Platz für die Geräte der Post und ein Lager für Pakete. „Es ist viel, was im Hintergrund alles organisiert werden muss“, so Wöckl. Und dann ist da natürlich noch das notwendige Personal. Die Gemeindeangestellten würden die Post neben dem Bürgerservice dann gleich mitbetreuen.

Laut ersten Kostenschätzungen würde die Übernahme einer Postpartnerschaft der Gemeinde etwa 30.000 Euro im Jahr kosten.

