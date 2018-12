Es waren turbulente Szenen, die sich am Sonntagvormittag in der Familienkirche Schmuckerau im Zehnerviertel zutrugen.

Eine 75-jährige Frau war während der Messe plötzlich zusammengebrochen und zog sich eine Platzwunde zu – Kirchengeher leisteten Erste Hilfe, gleichzeitig wurde die Rettung verständigt.

Ein Kirchenbesucher schildert: „Viele haben geholfen, die Rettungskette hat gut funktioniert. Eine schwierige Situation, die aber gut gelöst wurde.“ Ein Rot-Kreuz-Team versorgte die Pensionistin, die schon bald wieder ansprechbar war. Allerdings wurde dem Notarzt kurz nach dem Eintreffen ein zweiter Patient gemeldet, dem es nicht gut ging.

Warngerät schlug an

Das RotKreuz-Team begleitete den Mann in die Sakristei, wo kurz nach dem Betreten das Kohlenmonoxid-Warngerät am Rucksack des Rettungsdienstes anschlug. Die Sakristei wurde sofort geräumt und die Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehr öffnete die Fenster in der Sakristei, führte Messungen durch und konnte keine erhöhten Messwerte mehr feststellen. Während der Untersuchung der Patienten wurde noch eine dritte Person gemeldet, welche über akut aufgetretene Kopfschmerzen klagte.

Die drei Patienten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Dort konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Die betroffenen Personen erlitten keine Kohlenmonoxidvergiftung. Laut dem Roten Kreuz dürfte das Kohlenmonoxid in der Sakristei keine Rolle bei den Patienten gespielt haben.

Heizungsanlage wird geprüft

„Im Kirchenraum dürfte es warm und stickig gewesen sein, das war wohl der Auslöser für die Kreislaufprobleme“, so ein Retter zur NÖN. Trotzdem: Die Heizungsanlage in der Sakristei wurde vorübergehend stillgelegt, sie wird jetzt von einem Installateur sowie einem Rauchfangkehrermeister eingehend geprüft.

Der Kirchenraum, in dem die Messe stattfand, war vom Gas nicht betroffen, die Messe konnte fortgesetzt werden – am Ende verteilte der Nikolaus Geschenke an alle Kinder.