Wiener Neustädter Innenstadt: Wer kauft das Millionen-Haus?

Es gab Zeiten, da war in der „Brodtisch- Passage“, auch „Bank Austria Passage“ genannt, mächtig was los. Ursprünglich als Einkaufspassage in den 90ern geplant, wandelte sich der Durchgang zwischen der Fußgängerzone Neunkirchner Straße und Brodtischgasse in den 2000ern zu einem Lokal-Hotspot für Nachtschwärmer. „Luzifer“, „Mephisto“, „Schutzhütte“, „Latino Bar“, „Manhatten“ und „Schicki Micki Bar“ sorgten (zumindest in der Nacht) für Frequenz, aber auch für Probleme: Vandalenakte, Müll und mehr. Besonders der Auszug der „Bank Austria“ im Jahr 2013 schmerzte – seit Jahren gibt es in der Passage überhaupt keinen Geschäfsbetrieb mehr. Aufgrund der Vandalenakte und ekelhaften Hinterlassenschaften ist der Durchgang seit Jahren gesperrt.

Zahlreiche Besitzerwechsel

In den letzten 20 Jahren gab es einige Besitzerwechsel, meist mit Sitz in Wien: „Poseidon Immobilien Gmbh“, „NF Areal Trust Immobilien Gmbh“, „IVV Immobilien Verwaltung und Verwertung GmbH“ nannten den Gebäudekomplex ihr Eigen, seit 2021 ist die Wiener „YAGEN Immobilien GmbH“ Besitzer.

Die Passage ist derzeit gesperrt. Foto: NÖN, Schranz

Die das Gebäude auch wieder loswerden will, wenn das Geld stimmt: Das Haus wird von der „Gelas Immobilien GmbH“ (Nähe zur „YAGEN Immobilien GmbH“) zum Verkauf angeboten. Stolze 4,5 Millionen Euro kostet das bestandfreie Zinshaus mit 3.241 Quadratmetern auf sieben Ebenen in der Wiener Neustädter Innenstadt.

Zum Vergleich: 2013 war das Haus noch für 2,9 Millionen Euro zu haben – keine schlechte Wertsteigerung, falls das Haus abermals den Besitzer wechselt. Die NÖN fragte bei der „Gelas Immobilien GmbH“ nach, viel Informationen gab es nicht. Nur soviel wollte man sagen: „Es gibt einige Interessenten.“ Die, wenn sie es ernst meinen, tief in die Tasche greifen müssten – alleine die Provisionen und Gebühren betragen rund 350.000 Euro…

