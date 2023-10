Auf Besuch beim „Schnapskönig“ von Bad Fischau-Brunn

Nicht viele Menschen haben im Keller ihrer vier Wände das, was Otto Homolka dort hat: nämlich hunderte und aberhunderte verschiedene Schnäpse und Liköre. Denn im Keller befinden sich Homolkas Schnapsbrennerei und sein Laden. Alles ganz legal, und das bereits in dritter Generation. „Ich habe schon als junger Bub bei der Herstellung von Schnaps mitgeholfen”, erzählt er so, als wäre das für ein Kind das Normalste auf der Welt. Damals hat er auch die Leidenschaft für die Schnapsbrennerei entdeckt, und gemeinsam mit seinem Vater das Hobby weitergeführt.

Im Keller sind 34 verschiedene Schnapssorten und 19 verschiedene Likörsorten gelagert. Die Sorten sind aus Birne, Apfel, Kirsche, Weichsel, Zwetschke und Quitte gemacht. Homolka besitzt insgesamt 550 Weinstöcke in vier unterschiedlichen Sorten und 235 Obstbäume für die Herstellung der beliebten Schnäpse und Liköre. Aber Homolkas Produkte sind nicht nur beliebt, sondern auch preisgekrönt. „Ich habe für meine Schnäpse 125 Medaillen erhalten. Fünf Mal war ich Landessieger”, sagt der Bad Fischauer stolz. Seit zehn Jahren ist er in Pension, seither hat er mehr Zeit für die Schnapsbrennerei. Heuer feiert Homolka bereits seinen 70. Geburtstag.