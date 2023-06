Wiener Neustadt fordert raschen Ausbau der S4 plus Sofortmaßnahmen

Die Stadt macht sich für eine rasche Umsetzung des Sicherheitsausbaus der S4 stark. In der Gemeinderatssitzung am Montag, 26. Juni, soll eine dementsprechende Resolution beschlossen werden. Die „bunte Stadtregierung“ fordert Bundesministerin Leonore Gewessler auf, das Projekt der ASFINAG, bei dem zwischen dem Knoten Wiener Neustadt und Mattersburg baulich getrennte Richtungsfahrbahnen und Pannenstreifen beziehungsweise eine Lärmschutzwand entstehen sollen, umgehend umzusetzen. Außerdem sollen auf der besonders gefährlichen Umfahrungsstrecke rund um Wiener Neustadt Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Welche dies sein könnten, wird in der Resolution nicht erwähnt.

Bauvorhaben S4-Ausbau bei Katzelsdorf: „Keine Mittel für Beschleunigung“

Der Baustart ist, wie berichtet, aktuell für 2025 geplant. Aus dem Ministerium hatte es zuletzt auf NÖN-Anfrage geheißen, man habe „keine Mittel für eine Beschleunigung“ des Verfahrens: „Auf Bundesebene sind alle Verfahren bereits abgeschlossen, offen sind noch einige Genehmigungsverfahren beim Land Niederösterreich. Die ASFINAG setzt alles daran, die erforderlichen Genehmigungen beim Land Niederösterreich so rasch wie möglich einzuholen.“