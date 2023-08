Bio-Gartenparadies in Lichtenegg ist zehn Jahre lang gut gewachsen

Mit einem zweitägigen Schnidahahn–Kräuterfest feierte Biogärtnerin Anita Beisteiner das Bestandsjubiläum ihres Bio-Gartenparadieses. Pfarrer Thomas Rath gab, die um Maria Himmelfahrt traditionelle Kräutersegnung. Als Gäste waren unter anderem Volker Plass, Geschäftsführer des Vereins „Arche Noah“ sowie „Natur im Garten“-Beraterin Petra Hirner erschienen.

Bis vor zehn Jahren war hier nur ein kleiner, versteckt gelegener Bauernhof, zu dem noch gar keine Straße führte. Ab 2011 begann Anita Beisteiner, ausgestattet mit einem „grünen Daumen“ und viel Liebe zur Natur auf diesem Anwesen, das sonst dem Verfall preisgegeben worden wäre, den Garten zu planen und Stück für Stück in Handarbeit anzulegen. Das Motto, das sie die zehn Jahre bis jetzt begleitet: „Die Natur hat in meinem Garten ein Mitspracherecht – aber wenn es zu viel wird, müssen wir halt darüber diskutieren.“

Anita Beisteiner erinnert sich: „Im Mai 2013 begann es mit dem Verkauf der ersten Pflanzen.“ Der Kundenkreis wurde schnell größer. Dem trug sie unter anderem 2017 mit dem Bau einer urigen Hütte aus Holzbrettern, 2018 der Adaptierung des alten Wohnhauses als Verkaufsraum, 2019 einem mit Pellets beheizbaren Tunnel und zuletzt im Vorjahr mit dem Bau eines Verkaufsgewächshauses Rechnung.

Dabei war sie immer bemüht, Bestände des Bauernhofes – etwa die Dreschmaschine – zu erhalten, da sie den Blick zurück in die angeblich so „gute, alte Zeit“ bewahren wollte. Nach zehn Jahren harter Arbeit hat sie es geschafft: In bienenfreundlichen und torffreien Schaugärten – darunter ein Bauern-, ein Kosmetik-, ein Frühstücks- und ein Färbergarten –, wächst eine enorme Pflanzenvielfalt. Von weit her kommen Exkursionen in ihr Kräuterreich, um etwas zu sehen, das es sonst in dieser Fülle nicht zu sehen gibt.