Betroffen sind rund 85 Mitarbeiter, erst im Juni hatte der Wiener Neustädter Georg Wöhrer den Traditions-Standort in der Innenstadt übernommen. Insgesamt gehen rund 1.100 Arbeitsplätze in Österreich verloren. Geschlossen werden auch Standorte in Vösendorf, Innsbruck und Spital an der Drau.

NÖ-SPÖ Klubobmann und SPÖ-Bezirksvorsitzender Reinhard Hundsmüller meint in einer Aussendung: „Rudolf Leiner hat seine Firma Leiner Zug um Zug zu einer Möbelkette ausgebaut, die vielen Wiener NeustädterInnen Arbeitsplätze geboten hat. Noch im Juni haben Kurz und Strache stolz verkündet, veritablen Anteil am Weiterbestand zu haben. Ich bin gespannt, was die beiden Herren jenen MitarbeiterInnen zu sagen haben, die heute arbeitslos gemeldet wurden.“

Hundsmüller sieht die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit Ländern, AMS und Wirtschafts-, Arbeiterkammer und Gewerkschaft in der Verantwortung, um Lösungen zu erarbeiten. „Abfederung für die zahlreichen Schicksale betroffener MitarbeiterInnen muss hergestellt werden. Außerdem muss es nun zentrales Anliegen sein, den Menschen umgehend eine Perspektive zu geben und diese rasch wieder zu vermitteln“, so Hundsmüller abschließend.