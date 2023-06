Salamander und Delka: Zwei Filialen schließen in Wiener Neustadt

Es ist eine Hiobsbotschaft für die Mitarbeiter, aber auch für die Stadt Wiener Neustadt: Sämtliche Filialen von Delka und Salamander werden in den nächsten Wochen in Österreich geschlossen. Betroffen davon ist die Innenstadt und der Fischapark. In der Fußgängerzone Herzog Leopold Straße ist seit vielen Jahren eine Salamander-Filiale ansässig, die nun geschlossen wird. Die Delka-Filiale in der Fußgängerzone Neunkirchnerstraße wurde bereits vor ein paar Wochen zugesperrt - dasselbe Schicksal wird jetzt auch die zweite Delka-Filiale im Einkaufszentrum Fischapark ereilen.