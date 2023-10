Experten seit 150 Jahren: HTL Wiener Neustadt feierte Jubiläum

Es war ein überschaubarer Rahmen, in dem die Erfolgsgeschichte ihren Anfang nahm: Mit nur vier Schülern startete am 4. Oktober 1873 der Unterricht. 150 Jahre später ist die Schule mehrmals umbenannt, umgezogen, erweitert – und vor allem gewachsen: Aktuell werden an der HTL Wiener Neustadt 1.300 Schüler von 140 Lehrern unterrichtet. „Ihre Schule steht top aufgestellt da, 150 Jahre nach ihrer Gründung ist die HTL in der obersten Liga dabei“, gratulierte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) beim Festakt vergangene Woche per Video-Botschaft.

Klubobmann Christian Hoffmann, Vizebürgermeister Rainer Spenger (beide SPÖ), Bildungsdirektor Karl Fritthum, Sektionschefin Doris Wagner, Stadtrat Franz Dinhobl, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP), Schulleiter Martin Lang, Leiter der Bildungsregion 6 Heinz Kerschbaumer und die ÖVP-Gemeinderäte Christian Filipp und Robert Pfisterer. Foto: Franz Baldauf

„ExpertInnen seit 150 Jahren, das behaupten wir – und heute wollen wir den Nachweis liefern, dass es stimmt“, meinte Schulleiter Martin Lang. Die Videos, mit denen sich die einzelnen Abteilungen Maschinenbau, Bautechnik, Elektrotechnik und Informatik präsentierten, zeigten eindrucksvoll, was an der Schule alles geleistet wird.

Davor nahm Lang die zahlreichen Gäste der Feier auf eine unterhaltsame Zeitreise zurück zu den Anfängen mit: „1873 gab es kein Fax und kein Telefon – das war Schulautonomie!“, scherzte er: „Begonnen hat alles mit vier Schülern und zwei Lehrern – ein guter Betreuungsschlüssel. Und der Lehrplan hat damals auch nur vier Zeilen umfasst – das könnte man sich bei den nächsten Lehrplänen in Erinnerung rufen.“ Die Zahl von 1.300 Schülern „zeugt von der Bedeutung der HTL“, so Bildungsdirektor Karl Fritthum, der auf die guten Berufsaussichten der Techniker verwies: „Die Absolventen haben praktisch eine Jobgarantie.“ Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) verwies darauf, dass der HTL im breiten Bildungsangebot in der Stadt eine wichtige Rolle zukommt: „Wir werden den Wettbewerb nicht mit Billiglohn gewinnen, sondern über die Ausbildung.“