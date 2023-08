Fünf neue Schulleiter im Bezirk Wiener Neustadt

Der Schulberginn steht vor der Tür: Im Bezirk Wiener Neustadt bringt das sechs neu betraute Schulleiter und einige bauliche Veränderungen mit sich. Pensionierungen und Versetzungen machen im kommenden Schuljahr einige Nachbesetzungen notwendig. So folgt in der Volksschule Pestalozzi auf Elisabeth Grafl, die mit 1. Oktober in Pension geht Bianca Stiegler. Aus der Mittelschule Krumbach hat sich die ehemalige Direktorin Monika Seidl bereits mit Ende des vorigen Schuljahres nach 15 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand verabschiedet. An ihre Stelle tritt Christoph Rosenkranz. Weitere Schulleiterwechsel finden in der Volksschule im Föhrenwald, Theresienfeld und Walpersbach statt.

Heinz Kerschbaumer, Leiter der Bildungsdirektion 6 erklärt, dass es in diesem Schuljahr ein relativ normaler Schulbeginn wird: „Es ist heuer wieder eine gewisse Normalität da.“ Bei den Taferlklasslern ist ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr zu erkennen, genaue Zahlen sind noch nicht bekannt. Ein Lehrermangel ist im Bezirk nicht erkennbar: „Wir können jede Stelle besetzten“, so Kerschbaumer.

Ausblick auf Schulgebäude

Was gibt es Neues an und in den Schulgebäuden? Ein Blick zu den Wr. Neustädter Schulen zeigt, dass die Stadt ordentlich Geld in die Hand nimmt. Rechtzeitig zum Schulstart wird die Erweiterung des Horts bei der Volksschule Pestalozzi fertiggestellt sein. Dort entsteht eine Containeranlage mit drei zusätzlichen Hortgruppen für 75 Kinder und einem Speisesaal. Dafür wurden 500.000 Euro investiert. „So kann ein viel größerer Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung abgedeckt werden“, erklärt ÖVP-Schulstadtrat Philipp Gruber. Für 800.000 Euro hingegen werden Fassade und Fenster der Volksschule Baumkirchnerring saniert. Die Fertigstellung ist zum Schulbeginn geplant. „Wir verstehen uns als die Bildungshauptstadt in Niederösterreich“, sagt Gruber. „Wir müssen den insgesamt 12.000 Schülern in Wiener Neustadt auch gerecht werden, deshalb steht der Bereich der Schulen und Kindergärten ganz oben auf unserer Prioritätenliste.“ Weitere Investitionen der Stadt in den nächsten Jahren sind die Errichtung einer Turnhalle und einer Schulküche bei der HLM/BAfEp für ein Budget von 3 Millionen Euro und die Erweiterung der Rudolf Scheicher-Volksschule von 11 auf 16 Klassen bis 2026 mit 6, 5 Millionen Euro.

Klimaanlage für Containerschule

Ganz unabhängig von der Stadt wurde das Bundesrealgymnasium Gröhrmühlgasse mit Klimaanlagen ausgestattet. In der Containerschule sind im Juni Probleme mit der Hitze aufgetreten. „In den Containern ist den ganzen Tag eine starke Sonneneinstrahlung. Das führt zu einem Hitzeproblem. Um die Hitze besser bewältigen zu können, haben wir eine Klimaanlage angeschafft“, sagt Schulleiter Gerald Stachl. Die 20 Geräte wurden vom Elternverein finanziert.

Neues gibt es auch aus Lichtenegg zu berichten. Im kommenden Schuljahr wird der Schwerpunkt der NMS auf dem im Vorjahr zusammengeschlossenen „Bildungscampus Lichtenegg- Hollenthon“ liegen. „Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen stärken, damit sie ihre Wurzeln in der Region Bucklige Welt gut ausbilden und sich aber gleichzeitig zu weltoffenen und wissbegierigen Menschen entwickeln“, so Susanne Schmid, Direktorin der NÖMS Lichtenegg und Schulleiterin der VS Lichtenegg sowie der VS Hollenthon. Dies funktioniert vor allem durch die gute Zusammenarbeit der drei Schulen, der Kindergärten, der Gemeinden, der Musikschule und der Vereine.