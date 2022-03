Wr. Neustadt: 210 neue Bücher für Leseratte

Werbung

Genau 210 Bücher für Vor- und Volksschule umfasst die neue Schulbibliothek der Volksschule Josefstadt neben dem Direktorenzimmer. „Darunter finden sich auch viele fremdsprachige Bücher, weil wir ja Kinder aus fast 20 verschiedenen Ländern bei uns haben“, so Direktorin Hermine Römer. Sie wollte die Klassenbüchereien erneuern und auch nach Gesichtspunkten wie Gleichbehandlung und Integration erweitern und trug diesen Wunsch an den Elternverein heran.

Obfrau Verena Brandner und ihre Kollegen stimmten gleich zu, denn „es ist wichtig, dass Kinder lesen und durch die neuen Medien rücken Bücher eh in den Hintergrund“. Gespendet wurden die Bücher vom Elternverein und von der Neustädter Buchhandlung Hikade. Buchhändlerin Esther Poppinger: „Uns ist beiderseitig das Lesen wichtig, also war es klar, dass wir uns da beteiligen.“ Die neue Bibliothek soll in Kleingruppen von allen Klassen benützt werden.

