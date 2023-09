Lanzenkirchens neue Volksschuldirektorin möchte Kreativität fördern

Seit einem Jahr fungiert Maria Wagner bereits als neue Schulleiterin der Lanzenkirchner Volksschule. Die Führungsrochade wird nun offiziell vollzogen, da sich die alte Direktorin, Doris Benesch, nach einem Freijahr Ende Juni in den Ruhestand verabschiedete.

Die neue Schulchefin, die sowohl eine Ausbildung zur Lehrerin, als auch zur Sonderschullehrerin absolviert hat, stammt aus der Region: „Ich wohne in Kirchberg, habe aber in den letzten 12 Jahren in Pitten unterrichtet“, verrät Wagner. Insgesamt 25 Dienstjahre hat die frischgebackene Direktorin hinter sich, ihr Ziel sei es jedoch nicht immer gewesen, die Schulleitung zu übernehmen. „Ich habe gemerkt, dass mir das Organisieren Spaß macht und auch Verantwortung zu übernehmen für mich kein Problem ist. Es war dann der logische nächste Schritt, da mich die Schulentwicklung interessiert und so besser möglich ist“, erklärt Wagner.

Vorgängerin Doris Benesch prägte das Schulbild seit 2002 maßgeblich - Zeit für die Nachfolgerin, etwas zu verändern, oder eher auf Bewährtes zu setzen? „Ich möchte das Angebot musikalischer und kreativer gestalten, auch das Sportliche fördern. Ich will aus jedem Kind das Beste herausholen“, formuliert Wagner ihre ersten Ziele.