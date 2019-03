„One-Way-Ticket“ nach Wiener Neustadt .

Zuerst studientechnisch und dann gleich zur Gänze. „Als Wienerin habe ich einen Diplomstudiengang an einer Wiener FH absolviert und wollte mich damals auf HR- Management spezialisieren. In Wien gab es damals – 2009 - noch nichts Vergleichbares. Letztlich bin ich auch in Wiener Neustadt „picken“ geblieben und es ist heute mein privater Lebensmittelpunkt“, sagt Barbara Pichler.