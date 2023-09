Bürgermeister Harald Hahn und Vizebürgermeisterin Barbara Heinreichsberger begrüßten die Taferlklassler mit einem Geschenk: Die Schüler erhielten einen Rucksack mit nützlichen Utensilien für den Schulstart – abgestimmt mit Klassenlehrerin Ute Pietsch. „Der Rucksack soll euch stets ein treuer Begleiter für Ausflüge in eurer Schulzeit sein und euch immer an den ersten Schultag erinnern“, so Hahn.