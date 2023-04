Christian Krenn übernimmt das Haus Eisenstein in Bad Fischau-Brunn

Die Schutzhütte des Alpenvereins „Haus Eisenstein“ in den Fischauer Vorbergen hat nach kurzer Suche wieder einen neuen Pächter. Christian Krenn wird voraussichtlich Anfang April die Schutzhütte eröffnen.

Es sind noch einige Arbeiten an der auf 407 Meter Seehöhe liegenden Hütte, die damit die am niedrigsten liegende Alpenvereinshütte Österreichs ist, durchzuführen. Wie der 40-jährige Pächter erzählt, muss die gesamte Küche gereinigt und desinfiziert und das Gastzimmer neu gestrichen werden. Auch die Schank wird adaptiert und somit den Wünschen des neuen Betreibers angepasst. „Es gibt zwar noch einiges zu tun, aber mein Ziel ist es, am 1. April alles fertig zu haben“, so Krenn.

Viel Erfahrung in der Gastronomie

Christian Krenn stammt aus einer Gastronomiefamilie. Die Eltern führen den „Alpengasthof Postl“ auf der Hohen Wand. So ist er bereits in frühen Jahren mit der Arbeit in einem Gastronomiebetrieb in Berührung gekommen. Den Beruf hat er dann später auch erlernt und ausgeführt. Krenn lebt in einer Beziehung, seine Partnerin wird ihn, wenn „Not am Manne ist“, tatkräftig im Schutzhaus unterstützen.

Das Haus Eisenstein ist eine Schutzhütte der Kategorie 3, was bedeutet, dass es keine Übernachtung für Wanderer gibt. Eine kräftigende Jause und gute Speisen werden jedoch angeboten. „Ich werde eine bodenständige, frische und gute Küche anbieten“, sagt der neue Pächter. Vom Gulasch über Toast, bis hin zum Dessert soll es eine regionale und saisonale Karte geben. So stammen etwa die Eier dafür aus Bad Fischau-Brunn, das Fleisch aus einer Puchberger Fleischerei und das Gemüse aus den umliegenden Gemeinden. Es werde auch immer ein bis zwei saisonale Gerichte geben, beispielsweise wenn Spargelzeit ist.

Auch wenn der Eröffnungstermin noch nicht hundertprozentig sicher ist, gibt es bereits zwei Fixtermine: Am 7. April kommt der Messerschleifer Wolfgang Waitz zur Schutzhütte, wer möchte kann dort seine Messer, Scheren, Motorsägen-Blätter oder Kreissäge-Blätter schleifen lassen (ohne Voranmeldung). Und am Ostersonntag, dem 9. April, findet ab 18 Uhr Live-Musik statt. Robert Shumy spielt Blues, Country und Rock’n’Roll.

