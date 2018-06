Drogen-Verstecke ausgehoben, Dealer festgenommen.

Im Zuge von Schwerpunktkontrollen des Stadtpolizeikommandos und des Bundesamts für Fremdenwesen- und Asyl in den Wiener Neustädter Schutzzonen konnten bei einem 26-jährigen afghanischen Staatsbürger aus dem Bezirk Krems 28 „Marihuana Plastik-Baggies“ sichergestellt werden. Der einschlägig vorbestrafte Mann hatte Bargeld bei sich, welches vom Erlös des Suchtgiftverkaufs stammen dürfte. Er wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.

Bei einer weiteren Kontrolle konnte bei einem Suchtgiftkonsumenten Marihuana sichergestellt werden. Gegen diesen Mann wurde ein Betretungsverbot der Schutzzone ausgesprochen.

Mit Unterstützung des Polizeidiensthundes „Hunter“ konnten weitere neun Plastiksäckchen mit Cannabiskraut, die in „Verstecken“ gebunkert worden waren, aufgestöbert werden. Insgesamt wurden bei dieser konzentrierten Aktion 58 Personen kontrolliert.

Am Wochenende haben Polizeibedienstete noch weitere „Verstecke“ mit Suchtgift im Bereich der Schutzzone entdeckt und bei einer Fahrzeugkontrolle Suchtmittel sichergestellt. Diese konzentrierten Schwerpunktaktionen sollen in den nächsten Monaten in den beiden Schutzzonen in Wiener Neustadt weitergeführt werden.