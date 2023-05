Die Arbeitslosigkeit steigt auch in Wiener Neustadt leicht an

Mit 7,6 Prozent haben Stadt und Bezirk aktuell die höchste Arbeitslosenquote in Niederösterreich. Zum Vergleich: Für das ganze Bundesland liegt die Quote derzeit bei 5,7 Prozent.

Österreichweit gibt es aufgrund der schwächelnden Konjunktur einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Das (kleine) Plus in Wiener Neustadt passt diesbezüglich also zum Trend: „Im Vergleich zum April des letzten Jahres ist die Arbeitslosigkeit zwar leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau im April 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang von 19 Prozent“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt.

Ende April waren beim AMS insgesamt 5.071 Personen als arbeitslos vorgemerkt bzw. in Schulungen des AMS – ein leichtes Plus von 1,7 Prozent bzw. 85 Personen im Vergleich zum Vorjahr.

Zurückgegangen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen: Aktuell sind 530 Personen vorgemerkt, die ein Jahr oder länger auf Jobsuche sind. „Langzeitarbeitslosigkeit bewirkt viele negative Folgen für die betroffenen Arbeitslosen und ihre Familien: Armut der Betroffenen und der Familienangehörigen, Verlust von beruflichen Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft“, sagt Kücükyasar: „Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern, konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent gesenkt werden.“

Beratung für Wiedereinsteiger

Im Fokus steht beim Arbeitsmarktservice im heurigen Jahr die Fachkräfteausbildung. „Im Zuge unserer Qualifizierungsoffensive konnten seit Jahresbeginn bereits 99 Kunden eine passgenaue Fachausbildung starten. Im Vorjahr haben insgesamt 274 Menschen eine Ausbildung gestartet, die mit einem Lehrabschluss endet“, so Kücükyasar.

Um dem anhaltenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, unterstützt das AMS Wiedereinsteiger bei der Rückkehr in den Job: „Die anhaltend starke Arbeitskräftenachfrage eröffnet auch Frauen und Männern nach der Babypause attraktive Berufschancen. Gleichzeitig stellt eine sich rasch verändernde Arbeitswelt gerade Jobsuchenden mit Kinderbetreuungspflichten vor enorme Herausforderungen“, so Kücükyasar. Gemeinsam mit der Arbeiterkammer lud das AMS am Dienstag zur Veranstaltung „WO[MAN] & WORK“, bei der Experten für umfassende Beratungen bereit standen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.