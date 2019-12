Wieder einmal lässt ein Gastronomiebetrieb die Rollbalken für immer unten: Das „Gasthaus Josef und Nicol Giefing“ schließt mit 22. Dezember seinen Betrieb.

Vor 75 Jahren hatten die Eltern von „Joe“, wie er von seinen Gästen liebevoll genannt wird, das Gasthaus mit Fleischerei begonnen. Er übernahm es dann als gelernter Fleischhauer, Koch und Kellner.

In den folgenden Jahrzehnten lebte er für diesen Betrieb, der für ihn die Erfüllung eines Lebenstraums war: „Ich war immer mit Leib und Seele gerne Gastwirt und hatte große Freude, meine Gäste zu bewirten und kulinarisch zu verwöhnen. Urlaube und Wochenendfreizeit waren kaum möglich und mussten hinten anstehen.“

"Aufhören tu ich nicht gern"

Trotzdem denkt er mit viel Wehmut an diese Zeit: „Ich denke dabei an die unzählig verbrachten schönen und geselligen Stunden mit meinen Stammgästen sozusagen hinter der Schank.“ Da seitens seiner Familie niemand den Betrieb übernehmen wollte, versuchte er in den letzten Jahren, Pächter zu finden. „Damit habe ich kein Glück gehabt“, bedauert er.

So sah er es als letzte Möglichkeit, das Gasthaus zu verkaufen, aber: „Aufhören tu ich nicht gern. Die Stammgäste waren meine Freunde und die Küche war mein Herz.“ Zu seinem Glück entdeckte eine seiner Töchter die Liebe zur Gastronomie. Sie schmiss ihre sichere Karriere als Managerin im Bankenbereich hin und übernahm ihrem „Bauchgefühl“ vertrauend das Dorfgasthaus in Kaisersdorf als „naturkuchl wia z’haus“. Für Joe Giefing, den langjährigen Wirt mit Leib und Seele, ein Lichtblick: „Da darf ich helfen.“