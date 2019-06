Das 22. Keltenfestival Bucklige Welt in Schwarzenbach ging am vergangenen Wochenende mit guten Besucherzahlen über die Bühne.

Am Freitag „erstürmten“ an die 1.000 Schüler die keltische Siedlung. Dem heurigen Motto „Die Häuser der Kelten“ entsprechend, erfuhren sie viel über die Bauweise der Häuser ehemaliger Burgbergbewohner. An allen Veranstaltungstagen durfte sich die Gemeinde als Veranstalter über Besucher nicht nur aus der Region, sondern auch aus Ländern wie Italien, Schweiz und Tschechien freuen.

Unübertroffen beliebt waren nach wie vor die Kampfspiele der keltischen Krieger – der beeindruckende, wilde und oft sogar brutale Zehnkampf Boier gegen Noriker.