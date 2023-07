„Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ feierte 13 neue Mitglieder

Ein guter Grund für ‚Sooo gut schmeckt‘ Obmann Martin Preineder und für die Obfrau LEADER-Region Bucklige Welt - Wechselland Michaela Walla zu einer vielfältigen Präsentation in das Turmcafé beim Eingang des Archäologischen Freilichtmuseums zu laden.

Ein wesentlicher Teil der Veranstaltung war der Vorstellung neuer Mitglieder gewidmet. In den letzten drei Jahren entschlossen sich 13 Betriebe, dem Verein beizutreten. Nicht nur ein kulinarischer Gewinn für die Region, sondern auch vorteilhaft für die neuen Mitglieder, die nun bezüglich Vermarktung in eine schlagkräftige Organisation eingebettet sind.

Ein Teil der neuen Mitglieder bei ‚Sooo gut schmeckt‘ mit dem Vereinsvorstand. Foto: Franz Stangl

Ganz neu im Verein ist mit dem Turmcafé das Veranstaltungslokal der ‚Sooo gut schmeckt’ Präsentation. Mit dem „Dreikanterei Biohof“ ist auch ein Obst -und Gemüseerzeuger aus Schwarzenbach mit an Bord.

In Wiesmath bringt sich der Hofladen Bürgstein mit Spezialitäten vom Schwein und Rind ein. Ebenfalls Fleisch sowie Produkte daraus bietet der Biohof Kleinrath in Bromberg an. In Kirchschlag dreht sich in Lamprechts Hofladen alles um die Milch - von der Rohmilch bis zu verschiedensten Käseprodukten. Ebenfalls in dieser Stadtgemeinde ist auch die Bio- Imkerei Konlechner zu Hause, die verschiedenste Honigsorten und Produkte daraus anbietet.

Die Gemeinde Lichtenegg steuert mit dem Bauernhof Köck einen Produzenten von Lammfleisch bei, und in Feistritz kann man Eier, Eierteigwaren und Honig im Verkaufsladen „Hühnerhof&Nudelwerkstatt List“ erwerben.

Der „Zehetbauer“ in Hollenthon bietet Eier aus Freilandhaltung an. Für „Grubauers Forelle“ müssen Feinschmecker nach Krumbach fahren und Rindfleisch gibt es am „MaVi Hof“ in Bad Schönau.

Dass die 13 ‚Neuen‘ jetzt in guter Gesellschaft sind, zeigte die lange Liste an hochkarätigen Auszeichnungen, die in den letzten Jahren an die insgesamt 85 Mitglieder vergeben wurden.

Und nicht zuletzt heißt es jetzt wieder „Kikeriki - der Schnidahahn ist wieder da.“ Drei Monate lang lädt die Bucklige Welt zu einer kulinarischen Reise mit mehr als 20 Stationen, wo es viel Leckeres zu entdecken gibt. So etwa das ‚Schnidahahn - Grillmenü mit Verkostung von Schwarzbräu - Bier am 15. Juli ab 18 Uhr.

Wie bunt und g’schmackig es den ganzen Sommer weitergeht ist unter https://www.sooogutschmeckt.at zu erfahren.