Die „Wirtshausbühne Bernhart“ feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Was im Jahr 2009 mit je drei Veranstaltungen im Frühjahr und im Herbst begann, entwickelte sich in den letzten Jahren zum „Renner“: „Mittlerweile sind wir bei circa 25 Veranstaltungen pro Jahr“, freut sich Besitzer Jürgen Bernhart.

Als erste Shows gingen „Maschek reden drüber“ und „Die Chiller“ über die Bühne seines Restaurants. Viele bekannte Künstler folgten: Roland Düringer, Andrea Händler, Alfred Dorfer, Joesi Prokopetz, Gernot Kulis, Viktor Gernot, die Comedy Hirten und viele andere.

Etwas Besonderes zum 10-Jahr-Jubiläum

Für so manche Künstler war die Schwarzenbacher Wirtshausbühne aber auch das Sprungbrett zum Erfolg. Am Beginn ihrer Laufbahn traten etwa die damals noch weniger bekannten Kernölamazonen, Paul Pizzera, Otto Jaus, Christopher Seiler, oder Tommy Ten mit seiner Zaubershow auf. Inzwischen haben sie den Weg nach oben geschafft, kommen aber immer wieder zur Wirtshausbühne in die Bucklige Welt zurück – die Kernölamazonen sogar schon 13 Mal.

Den besten Erfolg fuhr Bernhart aber mit seiner Open Air-Veranstaltung am Schwarzenbacher Burgberg ein, zu der 2.000 Besucher kamen.

Zu seinem 10-Jahr-Jubiläum hat sich jetzt Jürgen Bernhart etwas Besonderes einfallen lassen. An zwei Wochenenden – das erste beginnt am Donnerstag, dem 12., und das zweite am Donnerstag, dem 19. September – finden Veranstaltungen mit übervollem Programm in einem Zirkuszelt statt.

Interessierte sollten sich allerdings bald um den Kartenkauf kümmern – denn manche Vorstellung – etwa Klaus Eckel am 13. September – sind jetzt schon ausverkauft.

Das gesamte Jubiläumsprogramm und den Kartenvorverkauf gibt es unter www.wirtshausbuehne-bernhart.at.