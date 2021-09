Ein Bauarbeiter verletzte sich während der Arbeiten an einer Wohnhausbaustelle schwer am Bein. Aufgrund der baulichen Begebenheiten und des Ausmaßes der Verletzungen war es den anwesenden Rettungskräften vom Roten Kreuz nicht möglich, den Mann auf konventionellem Weg abzutransportieren. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mittels Drehleiter aus dem Obergeschoß gerettet. Begleitet von einem Notfallsanitäter des Roten Kreuz konnte der Mann so schonend auf die Erde gebracht werden, wo er wieder an die Rettungskräfte übergeben und weiter versorgt wurde.

Presseteam d. FF Wr. Neustadt