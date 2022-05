"Christophorus 33" flog Wiener Neustädterin von Ungarn nach NÖ zurück

Werbung

Die 31-jährige Intensivpatientin musste nach Angaben des ÖAMTC vom Dienstag in ein heimisches Krankenhaus notverlegt werden. Bereits rund eine Stunde nach der Alarmierung habe die Frau aus Wiener Neustadt am Montag an Bord des Intensivtransporthelikopters genommen werden können.

Die Reiterin war laut einer Aussendung zunächst im Somogy County Kaposi Mór Teaching Hospital im ungarischen Kaposvár aufgenommen worden. "Christophorus 33" flog sie in das Landesklinikum Wiener Neustadt.

