Lamborghini nach Überschlag nur noch ein Schrotthaufen

Schwerer Unfall am Sonntagabend in der Buckligen Welt: Nahe Hollenthon kam ein „Lamborghini Huracán“ von der Straße ab und überschlug sich in einer Wiese. Das über 600 PS starke Auto wurde dabei schwer beschädigt, die verletzten Insassen mussten vom Roten Kreuz versorgt werden, auch der Notarzthubschrauber war im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Hollenthon und Gleichenbach mussten das mehrere hunderttausend Euro teure Auto bergen, es wurde einem Abschleppunternehmen übergeben.