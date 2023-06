Neustädter Feuerwehrjugend mit Ausbildung zu medizinischen Notfällen

Neben theoretischen Inhalten der Ersten Hilfe wurden auch mehrere Situationen praktisch geübt. Abgeschlossen wurde das Modul mit einem Szenarientraining gemeinsam mit dem Roten Kreuz.

Auf Wunsch des Feuerwehrjugendbetreuers organisierte der Feuerwehr-Medizinische-Dienst zwei Ausbildungstermine zum Thema Erste Hilfe. Dabei wurde speziell auf die Bedürfnisse und das Interesse der Feuerwehrjugendmitglieder eingegangen und Themen definiert, welche besonders im jüngeren Alter wichtig sind. So wurden neben der Herz-Lungen-Wiederbelebung speziell auf die Themen Verbrennungen, Insektenstiche, Ertrinken und die Erstversorgung von blutenden Wunden wert gelegt.

Foto: Presseteam ffwrn.at

Abgeschlossen wurde der Ausbildungsschwerpunkt mit einem Szenarientraining gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Das RK Wiener Neustadt stellte dazu einen Rettungswagen für Notfalleinsätze (RTW-C) sowie zwei Notfallsanitäter zur Verfügung. Ziel war es, dass die jungen Kameradinnen und Kameraden die Maßnahmen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand selbst setzen und nach der Übergabe an den Rettungsdienst bei der weiteren Versorgung unterstützen konnten. So konnten sie Einblick in die komplexe notfallmedizinische Versorgung eines kritischen Patienten erhalten.

Um die Jugendlichen auch mit dem Rettungsnotruf vertraut zu machen, wurde sogar ein Notrufgespräch mit der Rettungsleitstelle simuliert. Nach der erfolgreichen Patientenversorgung durften die interessierten Feuerwehrjugendmitglieder noch den Rettungswagen begutachten und das dort vorhandene Material ausprobieren.