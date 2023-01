Bezirk Wr. Neustadt: Kultur lebt wieder auf

Die Kulturlandschaft musste sich in den letzten Jahren mit vielen Krisen auseinandersetzen. Nach der Pandemie wurden viele Veranstalter und Künstler mit der Teuerungswelle konfrontiert. Die NÖN fragte nach, wie es den Kulturbetrieben in der Region derzeit geht.

„Es ist so wichtig, dass wieder eine Kommunikation stattfinden kann!“

In der Arena Nova sind es laut Geschäftsführer Gerald Stangl vor allem Kabaretts, die besonders beliebt sind. Mit Februar startet man in der Arena Nova auch wieder ins Messe-Geschehen. Für den Geschäftsführer ein ganz wichtiger Punkt: „Es ist so wichtig, dass wieder eine Kommunikation stattfinden kann!“ Um es den Veranstaltern, die sich in die Hallen der Arena Nova einmieten können, auch in der Krisenzeit leichter zu machen, bleiben die Mieten gleich. „Die verbrauchten Energiekosten werden erst im Nachhinein abgerechnet. Hier könnte künftig ein Energiepreisdeckel hilfreich sein“, meint Stangl.

Zufrieden mit der derzeitigen Situation ist auch Jürgen Bernhart von der Wirtshausbühne in Schwarzenbach. Die Veranstaltungen im letzten Herbst seien fast immer ausverkauft gewesen, das Programm für das Frühjahr steht bereits. „Man merkt, dass die Leute wieder raus und Kultur genießen wollen“, meint der Veranstalter. Besonders beliebt seien aber die Open Air-Veranstaltungen im Mai. Hier habe man bereits 1.000 Tickets verkauft. Die Energiekrise habe das Erstellen eines ansprechenden Programmes aber erschwert, wie Bernhart erzählt: „Bei vielen Künstlern ist die Gage extrem gestiegen, das ist für uns dann nicht mehr leistbar. Es gibt aber dennoch viele Künstler, die trotzdem gerne bei uns auftreten.“ Die Eintrittspreise werden übrigens gleich bleiben, denn: „Das ist den Leuten nicht zumutbar.“

Rückgang bei den Schulaufführungen

Florian Scherz, Leiter des Theaters im Neukloster, „jammert“ auf hohem Niveau: „Wir hatten 80 Prozent Auslastung beim Weihnachtsmärchen, früher waren es 90 Prozent. Am meistern Rückgang haben wir bei den Schulaufführungen gemerkt, da braucht es noch, bis die wieder richtig anlaufen.“ Das Musical im letzten Frühjahr war mit 50 Prozent Auslastung „eine massive Enttäuschung“.

Generell sehe er, dass die Besucher eher die teureren Sitzplätze buchen. „Das sind wahrscheinlich die, denen Theater wirklich wichtig ist, während wir die, die weniger interessiert sind, erst wieder zurückholen müssen“, ist Scherz überzeugt. Das Theater im Neukloster hat seine Preise bewusst nicht erhöht, „weil sonst die Schranke für die Leute, die wir zurückholen wollen, noch höher wird“. Allerdings seien die Produktionskosten gestiegen. „Wir bleiben trotzdem beim kommenden Musical noch bei den Preisen gleich. Wir wollen für die breite Masse spielen und zugänglich sein.“

„Wir hatten 2022 einen Schnitt von 50 Besuchern, das ist gut.“

Auch seitens der Stadt sieht man von Preiserhöhungen ab: „Die Ticketpreise haben wir gleich gehalten – da nehmen wir als Stadt auch unsere soziale Verantwortung wahr, indem wir die Teuerung für die Menschen hier nicht einpreisen“, sagt ÖVP-Kulturstadtrat Franz Piribauer. Der Zustrom zu Kulturveranstaltungen sei zuletzt deutlich stärker geworden, weiß Piribauer: „Nach dem Ende der Pandemie ist der Kartenverkauf vorerst sehr langsam angelaufen. Mittlerweile sind wir mit unseren Veranstaltungen in den Kasematten aber sehr zufrieden. Die Auftritte von Erika Pluhar und Voodoo Jürgens zählten zu den bestbesuchten seit Eröffnung der Kasematten. Auch für einige der kommenden Veranstaltungen gibt es nur mehr Restkarten. Das Publikum drängt wieder zur Kultur, was uns sehr freut.“

Triebwerk-Leiter Conrad Heßler ist mit den Besucherzahlen im Jugend- und Kulturhaus ebenfalls zufrieden: „Wir hatten 2022 einen Schnitt von 50 Besuchern, das ist gut.“ Das Triebwerk profitiere davon, „dass wir in den letzten fünf Jahren eigene Schienen aufgebaut und ein sehr diverses Programm haben. Was uns hilft: Meist haben die Besucher einen persönlichen Bezug, weil wir lokale Acts haben – da zahlt man gerne Eintritt. Wir wollen es günstig halten, damit viele Junge sich das leisten können.“

