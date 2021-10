Der vordere Wagen brach in Folge aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Der Pkw überschlug sich und durchbrach einen Wildschutzzaun, wo er in weiterer Folge am Dach zu liegen kam. Da Anfangs unklar war, ob Personen eingeklemmt sind, wurde die örtlich zuständige FF Neunkirchen Stadt zur Autobahn Menschenrettung alarmiert.

Da diese gerade eine Übung abhielt, konnten binnen kurzer Zeit fünf vollbesetzte Fahrzeuge auf die Autobahn ausrücken. Die ersteintreffenden Kräfte konnten rasch Entwarnung geben. Der Lenker am Dach liegenden Pkw war unbestimmten Grades verletzt, und wurde bereits vom Notarzt des RK Neunkirchen versorgt.

Der zweite Lenker blieb unverletzt. Der verletzte Lenker wurde nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.