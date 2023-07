Wiener Neustadt: Mit Blindenstock und Heiterkeit durch das Leben

Gerald Ungerböck sitzt am Esstisch der Wohnung in Wiener Neustadt und befestigt ein außergewöhnlich aussehendes Gerät auf seiner Brille. Danach richtet er sein Blickfeld auf eine Zeitschrift und das Brillenkonstrukt fängt an den Text vorzulesen. Es handelt sich dabei um eine „OrCam“. Die passt auf handelsüblichen Brillen und kann Druckschrift vorlesen. Seine Frau Monika Scherz sitzt Gerald gegenüber mit einem ähnlichen Gerät in der Hand. Das Paar hat ein eingeschränktes Sehvermögen und ist dadurch mit besonderen Herausforderungen konfrontiert.

„Mein Sehvermögen ist seit 2015 verringert. Ich habe die Sehschärfe nicht, das heißt das Farbliche und das Genaue sehe ich nicht“, erklärt Monika. Wenn Gerald hingegen die Augen öffnet, nimmt er sein Umfeld seit Kindheitstagen durch eine Art Tunnel enorm verkleinert war. „Das ist ungefähr, wie wenn man durch ein umgedrehtes Fernrohr schauen würde“, fügt Gerald hinzu. Das Paar zählt zu den mindestens 25.000 Menschen in Niederösterreich, die laut dem „Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland“, mit eingeschränktem Sehvermögen leben.

Struktur und Hilfsmittel erleichtern den Alltag

Mit einem verringerten Sehvermögen sehen bestimmte Alltagssituationen etwas anders aus. So wie beispielsweise ein Lebensmitteleinkauf. „Wenn das Geschäft kleiner ist, weiß ich oft schon genau wo was ist. Aber häufig wird wieder einmal der komplette Supermarkt umgeräumt, das ist dann ärgerlich. Wir holen uns meistens einfach bei der Kassa eine Einkaufshilfe, diese Person hilft uns dann beim Einkauf“, so Monika und Gerald fügt hinzu: „Ja, und die 'OrCam' kann ich leider auch nicht bei allen Verpackungen verwenden, weil das Gerät nur Druckschrift lesen kann.“

Bei einem Blick durch die Wohnung des Paares fällt ein großes Gerät auf einem hölzernen Schreibtisch auf. „Das ist ein Lesegerät kombiniert mit einem Computer. Ich kann unten eine Zeitschrift reinlegen, diese wird dann vergrößert auf dem Bildschirm angezeigt und vorgelesen. Damit kann ich aber auch im Internet etwas suchen und E-Mails beantworten“, erklärt Monika. Das Paar besitzt noch weitere technische Geräte wie eine Alexa, eine sprechende Küchenwaage und jeweils ein iPhone. Dieses sei durch diverse Apps und mögliche Einstellungen optimal auf die Bedürfnisse Sehbehinderter sowie Blinder ausgerichtet. Außerdem fügt Monika hinzu: „Es ist wichtig, dass alles in der Wohnung seinen eigenen Platz hat. Aber das habe ich vor meinem Sehverlust auch schon so gehandhabt. Wer das aber nicht hat, wird es bei einer plötzlichen Umstellung vermutlich schwieriger haben.“

„Es gibt noch viel zu tun“ im Straßenverkehr

Monika ist seit über 28 Jahren im Landesdienst Niederösterreich tätig. „In die Arbeit fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind sowieso meistens einfach selbstständig unterwegs. Dafür haben wir ein Mobilitätstraining gemacht. Da lernt man verschiedene Regeln für den Straßenverkehr und das Umgehen mit einem Blindenstock kennen. Außerdem kann man mit einem Coach die Wege ablaufen, die für den persönlichen Alltag wichtig sind“, so Monika. Dadurch sollen Selbstständigkeit und Sicherheit gefördert werden. Ein Orientierungs- und Mobilitätstraining wird unter anderem vom „Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland“ angeboten.

Für diesen Verband engagieren sich Monika und Gerald ehrenamtlich. Sie wollen den Straßenverkehr in Wiener Neustadt für Vollblinde sowie Sehbehinderte zugänglicher machen. So melden sie Auffälligkeiten, die Einschränkungen darstellen, gleich an eine höhere Instanz weiter. Es wurde beispielsweise schon einmal eine Akustikampel von Baustellengittern umstellt und nicht jede Ampel besitzt eine akustische Querungshilfe. „Es gibt noch viel zu tun“, sagt Monika und fügt hinzu: „Bisher habe ich noch keine vollblinde Person alleine in einem Bus in Wiener Neustadt bemerkt.“ Dem stimmt auch Gerald zu und erklärt: „Die Sprachausgabe im Bus ist zu leise. Bei dem Geräuschpegel sind dann die Haltestellendurchsagen oft nicht verständlich. Das ist vor allem für Vollblinde sehr schwierig“.

Monika und Gerald unterwegs. Foto: Verena Schwendinger/NÖN, Verena Schwendinger

Monika möchte höflich darauf hinweisen, dass die Leitsysteme beim Bahnhof bitte freigelassen werden sollten. Das sind die rillenförmigen Linien im Boden, welche bei der Orientierung mit dem Blindenstock helfen. Auf diesen würden immer wieder Personen stehen bleiben und plaudern. „Ganz nervig sind auch die E-Scooter. Die werden oft ungünstig abgestellt und eine vollblinde Person könnte darüber stolpern oder reinrennen. Wenn ich so etwas sehe, hänge ich einfach ein Schild auf das Lenkrad mit dem Hinweis, dass E-Scooter nicht einfach auf dem Gehsteig abgestellt werden sollten“, erklärt Gerald.

Viele der Mitmenschen seien aber sehr rücksichtsvoll und würden oft ihre Hilfe anbieten. Allerdings erklärt Monika auch ganz klar: „Ich mag es nicht, wenn Person mich einfach von hinten stürmisch angreifen. Einfach kurz fragen und dann kann ich sagen, ob ich gerade Hilfe benötigen.“