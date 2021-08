In der Innenstadt ist das Telefonieren bzw. Internetsurfen derzeit nicht immer einfach: Bewohner, sowie Beschäftigte in Büros oder Geschäftslokalen fehlt seit über einem Monat oft der Empfang. Betroffen sind Kunden von A1. Der Grund: Auf dem Dach der Sparkasse in der Neunkirchner Straße wurde ein Sendemast entfernt, weil die Bank das Dach für eine Photovoltaikanlage nutzen will – dieses Vorhaben wurde dem Mobilfunkunternehmen schon vor zwei Jahren mitgeteilt.

Seitdem geht in vielen Gebäuden in der Innenstadt nichts mehr bzw. nur sehr wenig – einige gehen zum Telefonieren sogar auf die Straße bzw. in die Fußgängerzone oder loggen sich in das Wlan der Stadt ein.

Bau des Senders wird mit Hochdruck verfolgt

Seitens A1 bestätigt man auf Anfrage, dass der betroffene Sendemast Ende Juni entfernt werden musste. Einen Ersatz-Standort zu finden sei schwierig, „da die physikalisch geeigneten Standorte sehr rar sind – so auch in Wiener Neustadt (es gibt wenige Häuser, die hoch genug sind um die meist sehr engen Gassen mit Mobilfunk zu versorgen). In Wiener Neustadt kommt hinzu, dass ein überdurchschnittlicher Teil der Häuser mit Stahlbeton ausgebaut wurde, wodurch rein physikalisch noch mehr Versorgungsherausforderungen bestehen.“

Wie die NÖN erfuhr, hat A1 aber mit dem „Franz Brand Haus“ in der Adlergasse einen Standort gefunden, noch im Sommer soll Baubeginn für den neuen Sendemast sein. „In der Zwischenzeit versuchen wir, die anderen Sendestandorte in unmittelbarer Nähe zu optimieren. Leider kann aber die Optimierung bestehender Standorte diesen Sender nicht komplett ersetzen,“ heißt es seitens A1, der Neubau des Ersatzsenders werde mit Hochdruck verfolgt.