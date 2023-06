Benefizkonzert des Hospizvereins in der Aula der Wiener Neustädter HAK

Die „Sensitive-Souls“ verstanden es, in der gut besuchten Aula der Handelsakademie mit einem abwechslungsreichen Programm aus Eigenkompositionen, bekannten Schlagern und Country- Songs der Carterfamily das Publikum zum Mitklatschen und Mitsingen zu bewegen.

Stadträtin Erika Buchinger (ÖVP) zeigte sich von der Veranstaltung begeistert und betonte, dass es ihr ein Anliegen sei, den Hospizverein zu unterstützen. Auch der Obmann des Hospizvereins, der ehemalige HAK Direktor Gerhard Janovsky, zeigte sich zufrieden: „Dem Publikum hat es gefallen, wir konnten für den guten Zweck einiges an Spenden lukrieren. Und die Aula der HAK ist ein wunderschönes Ambiente für so ein Event. Vielen Dank an die Schulleitung, dass die Veranstaltung hier stattfinden durfte!“