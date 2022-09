Ausstellung für „Step“ in Wr. Neustadt

Von 4. bis 15. Oktober läuft im ehemaligen Kaufhaus Müller in der Wiener Straße eine große Ausstellung mit den Inhalten zum Stadtentwicklungsplan „Step WN2030+“. Dabei können sich alle Bürger über die Leitlinien und Ziele der Stadtentwicklung Wiener Neustadts in den nächsten 15 Jahren informieren.

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Sie zeigt – neben allgemeinen Informationen zum Stadtentwicklungsplan und seiner Entstehung – Details zu allen fürnf Handlungsfeldern und skizziert aktuelle Projekte. Der Eintritt ist frei – es ist Fachpersonal anwesend, von dem auch inhaltliche Fragen beantworten werden können.

„Der Stadtentwicklungsplan kann nur erfolgreich sein, wenn er von den Menschen angenommen und gemeinsam mit uns mit Leben erfüllt wird. Das haben wir schon bei der Ausarbeitung und Konzeption durch eine breite Bürgerbeteiligung so umgesetzt. Und diesen Weg wollen wir auch jetzt in der Praxis weitergehen. Wir laden alle Bürger ein, sich zu informieren und sich so ein Bild von der Entwicklung ihrer Heimatstadt zu machen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl, Umweltstadtrat Norbert Horvath und Gemeinderat Philipp Gerstenmayer.

