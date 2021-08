In Volksschulen steht es am Lehrplan und nach den letzten Pandemie-Monaten ist es besonders gefragt: sicher Schwimmen lernen. Viele Kurse für Schulkinder mussten Corona-bedingt abgesagt werden. Die Aqua Nova wurde im Sommer deshalb zum Dreh- und Angelpunkt für viele Kinderschwimmkurse.

So hält beispielsweise Gabriele Einhaus mit ihrem Team Kurse in der Aqua Nova ab. Das Interesse sei durch Corona unheimlich gestiegen. Innerhalb von zwei Monaten wurde 500 Kindern das Schwimmen beigebracht. „Und die Nachfrage bleibt. Im September gibt es weitere, wöchentliche Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene“, so Einhaus. Die Ausbildung der Kids in den letzten Wochen sei zwar „stressig aber schön“ gewesen. Beim Verein „Get in Motion“ waren es 140 Kinder, die innerhalb der ersten Ferienwoche schwimmen lernten. „Wir sind ein Verein, der rund um das Jahr Schwimmkurse anbietet, allerdings nur für ausgewählte Volksschulen.

Wir unterstützen die Schulen, aber auch die Eltern dabei, den Kindern so günstig als möglich sicheres Schwimmen beizubringen“, erzählt Christian Babouck. Heuer gab es erstmals auch einen Kurs in den Ferien. „Die Zusammenarbeit mit dem Team der Aqua Nova war hervorragend. Hier möchte ich mich besonders bei Betriebsleiter Markus Kopecky bedanken!“ Wenn es nach dem Interesse gegangen wäre, hätte man laut Babouck noch mehrere Wochen füllen können. „Wir werden die Kurse in der ersten Ferienwoche beibehalten. Wenn das Interesse da ist, kann man zusätzlich noch andenken, einen weiteren Kurs am Ende der Ferien zu machen. Aber das müssen wir uns noch anschauen“, so Babouck.

Vom Anfänger zum Wettkampfschwimmer

Auch bei der Schwimmgemeinschaft ATV-Allround holte man im Juli drei Schwimmkurse nach. Hier war die Nachfrage ebenfalls sehr groß. „Wir bringen den Kindern am Beginn das Schwimmen spielerisch näher“, erzählt Karin Vogt über den Kurs für Drei- bis Fünfjährige, der das ganze Jahr über angeboten wird. Danach werden die Kinder Schritt für Schritt ans sichere Schwimmen herangeführt. „Ziel für uns ist es natürlich, die Kinder zum Wettkampfschwimmen zu bringen. Das ist aber natürlich kein Zwang, wir haben bei uns auch Hobbygruppen, wo es einfach nur um das normale Schwimmen geht.“