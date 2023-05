Notrufsäule am Wiener Neustädter Bahnhof: 20 „echte“ Alarme

Wiener NeustadtDie Sicherheit am Bahnhof ist ein Dauerthema. Seit Jahren eine Schutzzone unter strenger Bewachung von Polizei, ÖBB-Security und Ordnungsdienst der Stadt, ist das Areal auch immer wieder ein politischer Zankapfel.

Sachbeschädigung, Diebstähle, aber auch Körperverletzungen sind die häufigsten Einsatzgründe. Derzeit ist es am Areal aber verhältnismäßig ruhig, wie Polizeichef Manfred Fries im Gespräch mit der NÖN erklärt. „Im Jänner hatten wir deutlich mehr Einsätze, seitdem ist es merklich zurückgegangen“, weiß er. Vermutlich, weil sich in der kalten Jahreszeit mehr Menschen am Areal aufgehalten hatten, so Fries. Derzeit gäbe es hochgerechnet alle zwei Tage ein Delikt, das sei angesichts der Menschenmassen – an Werktagen passieren rund 30.000 Menschen den Bahnhof – eine „verschwindend geringe Zahl“, so der Polizeichef. Derzeit haben 28 Personen ein 30 Tage gültiges Betretungsverbot – seit Beginn der Schutzzone Bahnhof wurden immerhin 3.000 Verbote ausgesprochen.

Die SPÖ hatte sich in den letzten Monaten immer wieder für ein Wachzimmer am Bahnhof ausgesprochen, auch um das subjektive Sicherheitsgefühl zu heben. In der Stadtpolitik fanden sie dafür aber keine weiteren Befürworter, stattdessen wurde beim Eingang eine – umstrittene – Notrufsäule montiert. Dazu gibt es jetzt auch Zahlen: Seit Oktober wurde der Knopf 130 Mal gedrückt, „Großteils zum Spaß, aber 20 Mal standen auch echte Einsätze dahinter, weil sich jemand bedroht gefühlt hat. Das ist mehr, als wir im Vorfeld vermutet hätten“, informiert Manfred Fries, die Polizeistreife sei dann innerhalb von drei bis fünf Minuten vor Ort.

Das Sicherheitsforum Hauptbahnhof Wiener Neustadt. Foto: NÖN/Schranz, Tobias Hübl

Am Freitag zogen auch die Mitglieder der Initiative „Sicherheitsforum Hauptbahnhof“ (dazu gehören unter anderem Stadt, Polizei, ÖBB, Verein „Jugend und Kultur“ Bilanz. Man habe an mehreren Hebeln angesetzt, etwa durch den Einsatz von Streetworkern oder bessere Beleuchtung in den Parkhäusern, die Beschallung mit klassischer Musik oder Streifendienste. „Das Prinzip der vielen Augen“ habe auch gewirkt, sind sich die Mitglieder des Sicherheitsforums einig.

Die Notrufsäule wurde im Oktober vor dem Eingang montiert. Foto: Schranz Foto: NÖNSchranz

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.