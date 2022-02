Streit um Wachzimmer in Wiener Neustadt

Es bleibt das politische Thema Nummer 1 in der Stadt: Die Debatte um ein Wachzimmer am Bahnhof. Wie berichtet, hatte die SPÖ das nach einer Schlägerei mit mehreren Verletzten gefordert und auch rund 2.000 Unterschriften dafür gesammelt.

ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker ortet einen verfrühten Start von SPÖ-Chef Rainer Spenger in den Landtagswahlkampf (Spenger kandidiert) und wirft den Genossen Populismus vor.

ÖVP-Vize Christian Stocker. Foto: Schranz, zVg

In einer Pressekonferenz im Café Stadler am Bahnhof führte Stocker, seit kurzem auch Sicherheitssprecher der ÖVP im Parlament, aus, wieso die Volkspartei die Forderung nach einem Wachzimmer am Bahnhof nicht unterstützt: Die Kriminalität in Wiener Neustadt sei im letzten Jahr um über 12 Prozent gesunken, die Schutzzone am Bahnhof würde Wirkung zeigen und sei ausreichend, so Stocker.

„Eine Forderung nach einem Wachzimmer klingt immer gut. Es wird auch niemand in der Bevölkerung Nein sagen. Es ist halt die Frage, ob es etwas bringt“, erklärt der ÖVP-Vize. Denn durch ein zusätzliches Wachzimmer sei auch mehr Polizei an den Innendienst gebunden. Die Beamten würden dann auf der Straße fehlen, argumentiert Stocker. Durch die Nähe zum Wachzimmer Burgplatz seien die Beamten binnen einer Minute am Bahnhof.

Am Montag war das Wachzimmer auch Thema im Gemeinderat. Die SPÖ stellte einen Antrag für eine Resolution an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner: Das Wachzimmer müsse wiederhergestellt werden, dazu soll es eine Aufstockung des Personals bei der Polizei geben. „Ein Wachzimmer löst zwar nicht alle, aber doch viele Probleme. Durch die permanente Polizeipräsenz vor Ort wird viel zur Prävention beigetragen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt“, so SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger.

SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Foto: Schranz, zVg

„Beschädigt den Geist der Bunten Regierung“

Dem Antrag wurde im Gemeinderat zunächst die Dringlichkeit zuerkannt. Bevor ihn ÖVP, FPÖ und Grüne in der Abstimmung ablehnten, gab es eine lange und teils hitzige Debatte.

FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz warf Spenger vor, für „parteitaktische Spielchen und schnelle Schlagzeilen“, mit denen die SPÖ punkten wolle, Ängste in der Bevölkerung zu schüren: „Ich finde es bedenklich, dass die SPÖ das macht. Das beschädigt den Geist der Bunten Regierung, wie wir ihn seit 2015 leben.“

SPÖ-Stadträtin Pamela Felgenhauer konterte, dass Maßnahmen wie die Schutzzone oder die Kriminalitätsstatistik keine unnmittelbare Hilfe seien, wenn man sich bedroht fühle: „Ich als Frau habe Angst am Bahnhof. Mir würde es helfen, ein Wachzimmer zu haben, wo ich mich hinwenden kann. Eine Schutzzone spürst du nicht – Wachzimmer und Polizei spürst du.“

In dieselbe Kerbe schlug auch SPÖ-Chef Spenger bei seiner Replik an FPÖ und ÖVP: „Viele Leute sagen uns, sie trauen sich ihre Kinder nicht am Bahnhof zu lassen – denen hilft die Statistik nicht.“

Und an Schnedlitz gerichtet meinte Spenger: „Michl, wann bist du das letzte Mal mit dem Zug gefahren? Das ist schon ein paar Tage her wahrscheinlich.“

ÖVP-Frauenstadträtin Erika Buchinger verwies darauf, dass die verstärkte Polizeipräsenz in der Innenstadt ihre Wirkung zeige – das wünsche sie sich auch rund um den Bahnhof: „Ich bin nicht für ein Wachzimmer, aber ich bin für mehr Polizeipräsenz, das ist das wichtigste – in der Innenstadt, in den Parkanlagen und auch am Bahnhof.“

