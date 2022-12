Polizeinotruf am Bahnhof Wr. Neustadt

Werbung

Die Sicherheit am Bahnhofsareal wurde heuer bereits heiß diskutiert. Die SPÖ forderte im Frühjahr die Wiedereröffnung des Polizeiwachzimmers, startete dafür auch eine Unterschriftenaktion. Innerhalb der „Bunten Stadtregierung“ gab es dafür aber keine Befürworter.

Sowohl FPÖ als auch ÖVP unterstützten das Vorhaben nicht, ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker verwies darauf, dass Beamte auf der Straße mehr Sinn hätten als in einem Wachzimmer. Und die Polizeiinspektion Burgplatz sei ohnehin nur eine Autominute entfernt vom Bahnhof.

Auf Initiative von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Innenminister Gerhard Karner wurde jetzt eine „Notrufsäule“ installiert, mit der man auf Knopfdruck direkt mit dem Polizei-Notruf verbunden wird. Schon jetzt gäbe es verstärkte Steifengänge der Polizei, ÖBB-Securitys, die Einrichtung der Schutzzone und Streetworker-Einsatz. „Mit der neuen Notrufsäule setzen wir nunmehr einen weiteren wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit durch die direkte Verbindung mit dem Polizei-Notruf“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Vizebürgermeister Christian Stocker.

SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger freut sich zwar über einen „kleinen Schritt“ in Richtung Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls, „was dennoch aufrecht bleibt, ist unsere Forderung, endlich wieder ein Wachzimmer am Bahnhof einzurichten und generell für mehr Polizei in Wiener Neustadt zu sorgen“.

Notrufknopf am Bahnhof vor Jahren entfernt

Interessant an der Thematik: Wie die NÖN herausfand, war bis vor ein paar Jahren genau so ein Notfallknopf am Bahnhof installiert (neben dem Bankomaten in der Halle). Dieser Notfallknopf wurde nach der Schließung des Polizeiwachzimmers am Bahnhof montiert, vor ein paar Jahren aber wieder entfernt, weil er nicht genutzt wurde. Übrigens genauso wie der Notfallknopf beim Rathaus, der nach der Schließung des Hauptplatz-Wachzimmers installiert worden war.

Dass es am Bahnhof nach wie vor zu brenzligen Situationen kommt, zeigte sich vor einigen Tagen. Ein Betrunkener „Zwei-Meter-Lackl“ wollte sich trotz mehrerer Aufforderungen nicht vom Bahnhofsareal entfernen – schließlich kam es deswegen zu einem größeren Polizeieinsatz.

