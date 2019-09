Viele Eltern und Jugendliche fielen im Juni diesen Jahres aus allen Wolken: Weil das österreichische Bundesheer mit dem Rücken zur Wand stehe, sagte Interimsverteidigungsminister Thomas Starlinger die geplante Eröffnung einer Sicherheitsschule in der Militärakademie Wiener Neustadt ab. Man wisse, dass die Einstellung ein sensibles Thema sei – es würden aber schlicht die Mittel zur Realisierung fehlen, hieß es seitens des Ministerums.

Drei Monate später – exakt gestern, Montag – wurde das einst bereits abgeschriebene Projekt tatsächlich feierlich vorgestellt. Im Rahmen eines Festaktes nahm die „Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit“, wie die „Sicherheitsschule“ offiziell genannt wird, den Betrieb auf. Neun Schülerinnen und 40 Schüler bilden dabei den ersten Jahrgang. Unterrichtet werden sie von zwölf Lehrkräften.

„Eine schwere Geburt bringt oft die besten Kinder zur Welt – das gilt auch heute!“ Stadtchef Klaus Schneeberger zur unsicheren Realisierung der Sicherheitsschule.

Bildungsdirektor Johann Heuras erklärte, dass er sich freue, dass „nach einer Phase der Verunsicherung“ der offizielle Startschuss für die Einrichtung fallen könne. „Der Blumenstrauß ist um eine Blume reicher“, so Heuras mit Blick auf das österreichische Bildungssystem. Zwar sei Österreich ein reiches und sicheres Land, so Heuras: „Dennoch sind auch wir nicht gefeit vor Unsicherheit und Katastrophen“, mahnte er. Es sei daher gut und wichtig, dass junge Menschen „in Ausnahmefällen oder Krisensituationen Verantwortung“ übernehmen, so der Bildungsdirektor: „Solche Menschen brauchen wir.“

Ins selbe Horn stieß Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), der für den Anlass ein altes Sprichwort bemühte: „Eine schwere Geburt bringt oft die besten Kinder zur Welt – das gilt auch heute“, zeigte er sich überzeugt. Dass sich die Wehrsprecher der drei größten Parlamentsparteien für das Projekt starkmachten, sei ein Beweis für die „gute, parteiübergreifende Zusammenarbeit“, lobte Schneeberger. Er habe nicht mehr an die Realisierung geglaubt – freue sich nun aber umso mehr.