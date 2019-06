Daun-Kaserne als Standort: Absage für Schneeberger-Idee .

Die am vergangenen Freitag bekannt gewordene Einstellung der Heeres-Sicherheitsschule in Wiener Neustadt sorgt weiter für Diskussionen. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) teilte am Dienstag mit, er habe Minister Thomas Starlinger "heute ersucht, eine im Sinne der unmittelbar Betroffenen - das sind in erster Linie die Schülerinnen und Schüler - annehmbare Lösung zu finden".