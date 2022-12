Stadt appelliert: Weniger Knaller in Wiener Neustadt!

Werbung

Die Stadt Wiener Neustadt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger zum Jahreswechsel auf Silvesterknaller und -Raketen weitestgehend zu verzichten. Es wird auch in diesem Jahr keine Ausnahme vom Feuerwerks-Verbot im verbauten Gebiet geben, heißt es. Dies sei auch im Sinne des Klimaschutzes eine wichtige Maßnahme.

„In Zeiten, wo nur wenige hundert Kilometer entfernt Menschen im Raketenhagel sterben, wo unendliches Leid damit verbunden ist, wo aber auch bei uns die Teuerung ganz massiv zu spüren ist, ist es für uns ein starkes Zeichen, wenn wir die Silvesterknallerei in einem ganz geringen Ausmaß halten“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) in einem Statement.

Weiter heißt es: "Noch dazu, wo man ja weiß, dass die Feuerwerkskörper teilweise unter katastrophalen Arbeitsbedingungen hergestellt werden und Jahr für Jahr auch alle Tiere unter dem Lärm rund um den Jahreswechsel leiden. Last, but not least, haben Feuerwerkskörper auch massive Auswirkungen auf die Umwelt - die Feinstaubbelastung ist an kaum einem anderen Tag im Jahr derart hoch wie zu Silvester, dazu kommt die Vermüllung von Straßen, Feldern und Fluren sowie eine generell höhere CO2-Belastung, die durch die Raketen entsteht.“

