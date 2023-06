Solidarischer Biohof „Tag der offenen Hoftür“ bei den Reisenbäuerinnen in Krumbach

Sarah und Michaela Reisenbauer bei ihren Früchten am Feld. Foto: NÖN, Franz Stangl

M it einem „Tag der offenen Hoftür“ machten am Samstag die ‚Reisenbäuerinnen‘ auf ihren Biohof mit solidarischer Landwirtschaft aufmerksam. Geboten wurden Führungen am Gemüsefeld und eine Besichtigung des Hofes.

Rund ein halber Hektar der insgesamt 22 Hektar großen Wirtschaft dient dem Anbau von Gemüse. Am Feld fällt besonders die ungewöhnliche Vielfalt der Sorten auf: „ Wir haben keine Massenware, sondern ganz spezielle Sorten. Raritäten die besonders gut schmecken,“ beschreibt Sarah Reisenbauer die zum Verkauf angebotenen Produkte. Deren Vermarktung direkt vom Feld und die Preisgestaltung sind ebenfalls nicht alltäglich: „Da gbt es keinen fixen Beitrag. Wir rechnen uns aus, was die Produktion für ein Jahr kostet und dividieren das durch die Anteile. Alles was geerntet wird, wird auch durch die Anteile geteilt. Das, was da raus kommt ist ein Richtwert, denn es gibt auch eine soziale Staffelung.“ Sollte - etwa bei gutem Ertrag bei besonders günstiger Witterung - Geld überbleiben, kommt es ins Budget des nächsten Jahres. Ein zweites Standbein bildet die Direktvermarktung von Jungrind, Getreide und Brot: „Da liefern wir bis Wien.“