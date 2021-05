Ein Sollenauer, 27 Jahre alt, stand nun wegen Suchtgifthandels in Wiener Neustadt vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, dass er Speed, Ecstasy und Kokain verkauft und eine Cannabis-Indoor-Plantage in Berndorf betrieben haben soll.

Der Angeklagte gab vor der Richterin alles zu und erzählte, dass er beruflich mit Suchtgift in Kontakt gekommen sei. „Amphetamine helfen, wenn man 12 Stunden durcharbeitet“, so der Dealer vor Gericht. Ab dem Jahr 2012 hätte sich sein Konsum kontinuierlich vermehrt, was zu finanziellen Problemen geführt habe, wie der Angeklagte vor Gericht ausführte: „Da hatte ich die Idee, Drogen auch zu verkaufen, weil ohnehin viele Leute zu mir gekommen sind und etwas wollten.“

Cannabis für sich selbst und andere angebaut

Der Angeklagte gab an, fünfmal im Darknet Speed und Amphetamine bestellt zu haben. „Ecstasy-Tabletten habe ich fast nicht gekauft, nur reines MDMA-Pulver.“ Der Mann gab zu, 1.600 Gramm Speed und über 1.500 Gramm MDMA so erworben zu haben. Erst als eine weitere Bestellung nicht ankam, habe er aufgehört.

Das Cannabis habe er selbst angebaut, „das war billiger“ und ca. 2.500 Gramm „für den Eigenkonsum und Verkauf“ geerntet. Laut eigenen Angaben hat der 27-Jährige auch 339 Ecstasy-Tabletten und rund 240 Gramm Kokain verkauft.

Das Urteil von viereinhalb Jahren Haft ist nicht rechtskräftig.