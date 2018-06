Ein halbes Jahr steht die Ordination des pensionierten Dietrich Martyniec in Eggendorf bereits leer. Die Suche nach einem Nachfolger für die Hausarzt-Stelle gestaltete sich schwierig, lange gab es keinen Bewerber. Nun kommt die Geschichte zu einem positiven Ende: Eine Ärztin aus Wien stellte sich vergangene Woche der Hearingkommission der Ärztekammer und SPÖ-Bürgermeister Thomas Pollak ist zuversichtlich. „Es passt alles soweit“, so der Ortschef.

Zu klären sei noch, ob die Praxis in der alten Ordination von Martyniec eröffnet wird oder ob neue Räumlichkeiten nicht sinnvoller wären. Eines stehe aber bereits fest: Noch heuer soll die Ärztin ihre Ordination eröffnen können: „Wir rechnen mit einem Start im Oktober oder November“, so Bürgermeister Pollak.

In Sollenau hätte Nachfolge schneller über die Bühne gehen können

In Sollenau hätte die Nachfolge von Erwin Scholter schneller über die Bühne gehen können als in Eggendorf. Mit 1. Juli geht der Allgemeinmediziner offiziell in Pension. Vergangene Woche hatte er das letzte Mal für seine Patienten geöffnet. Seit Monaten gab es laut SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl einen potenziellen Nachfolger für die Stelle, der seine Ordination in dem neuen Haus an der Wr. Neustädter Straße 1 bei der Apotheke eröffnen wollte.

Um den Patienten einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, bat er um eine Vorverlegung des Vorstellungsgesprächs. Die Ärztekammer lehnte ab: Der Termin im Juni (pro Quartal gibt es einen) sei aus Fairness gegenüber anderen Bewerbern nicht verschiebbar. „Man kann eine Bewerbungsfrist für eine Kassenstelle nicht einfach plötzlich verkürzen, nur weil sich ein Arzt beworben hat“, heißt es zur NÖN.

Doch nicht nur beim Vorstellungsgespräch machte die Ärztekammer dem Bewerber einen Strich durch die Rechnung: Laut Wöckl wollte der in Neustadt tätige Mediziner seinen Stammpatienten auch internistische Leistungen anbieten, wie Ergometrie, Herz-Kreislauf-Ultraschall und EKG. Seitens der Kommission fand aber das Konzept, das den Patienten die Wartezeit auf einen Facharzt ersparen und eine Kostenersparnis für die Kostenträger erzielen würde, keinen Anklang. Die Folge: Am Freitag zog der Mediziner seine Bewerbung zurück.