Für Aufregung sorgte vergangene Woche ein Hinweisschild an der Eingangstür der Polizeiinspektion Sollenau: Der Posten sei vorübergehend geschlossen, hieß es. Schnell verbreiteten sich Gerüchte, dass die Inspektion aufgrund eines Corona-Verdachtsfalles unter Quarantäne steht. NÖN-Recherchen ergaben aber, dass dies nicht der Fall ist.

Im Laufe der Woche hielten Sollenauer Beamten drei Personen auf, die aus Italien stammten und so dem Coronavirus ausgesetzt waren. Zur Sicherheit sollten keine Privatpersonen den Posten betreten, deshalb wurde der Hinweis-Zettel ausgehängt. Eine Quarantäne gab es nie. Die drei Italiener wurden aber in Mödling negativ auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte auch Polizei-Pressesprecher Johann Baumschlager auf NÖN-Anfrage: „Es besteht also keine Gefahr für die Bediensteten.“

Auch in der Gemeinde ist mittlerweile Ruhe eingekehrt. Laut ÖVP-Fraktionschef Gerald Spiess dürfte man nur einen eingeschränkten Dienstbetrieb wahrgenommen haben: „Es hat aber relativ schnell wieder eine Entwarnung gegeben.“