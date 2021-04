Ein Nachbar der Tankstelle in Felixdorf hatte gegen drei Uhr Früh seltsame Geräusche gehört und die Polizei verständigt. Eine Sollenauer Streife war daraufhin schnell vor Ort und konnte zwei Täter festnehmen, die offensichtlich in die Tankstelle einbrechen wollten.

Dabei handelte es sich um zwei erst 14-jährige Burschen aus Felixdorf. Bei näherer Befragung wurden noch weitere Taten der beiden Burschen bekannt. So dürfte ein Einbruch in die Trafik in Sollenau auf das Konto der beiden 14-Jährigen gehen. Bei den Einbrüchen hatten sie sich jeweils herumliegender Steine bedient, mit denen sie die Fenster einschossen. Dazu sollen die Felixdorfer auch einige Vandalenakte verübt haben, so wurden etwa Fensterscheiben von Häuser eingeschossen oder Feuerlöscher versprüht. Zudem soll auch der Brand eines Altpapiercontainers im Februar in Felixdorf auf das Konto der Burschen gehen. Die Verdächtigen wurden angezeigt.