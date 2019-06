7.471 Fahrten, 6.260 Stunden und 88.174 Kilometer: Das ist die Bilanz 2018 für das Rote Kreuz Sollenau-Felixdorf. Die Bezirksstelle genießt einen sehr guten Ruf und ist für Sollenau, Felixdorf, Matzendorf-Hölles und Eggendorf im Einsatz.

Heuer feiert die Bezirksstelle ihr 70-jähriges Bestehen und ist außerdem seit 90 Jahren helfend unterwegs. Der Festakt, samt Fahrzeugsegnung und Rot-Kreuz-Heurigem fand am Samstag mit zahlreichen Ehrengästen statt.

Hierfür bekam das Gebäude im Vorfeld einen neuen Anstrich. Die vormals orangen Stellen wurden mit roter Farbe übermalt und die Logos erneuert. Der Beginn liegt historisch lange zurück: 1928 wurde auf Betreiben Otto Kandlers in Petrifeld ein III. Zug der Freiwilligen Feuerwehr errichtet, aus der im Jänner 1929 als „Filiale Petrifeld der Sollenauer Feuerwehr“ eine eigene Wehr mit einem Rettungsdienst wurde.

„Wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber befinden uns am richtigen Weg“

Das war der Startschuss für die Geburt des Roten Kreuzes in Sollenau. Zu Beginn war man nur mit einer Tragbahre und einem Sanitätskoffer ausgestattet. Nach dem Anschluss an Deutschland wurden die Feuerwehren Petrifeld und Sollenau-Böhler zusammengelegt und unter Franz Wunderl (Bezirksstellenleiter von 1938 bis 1980) zu einer Rettungsstelle des Roten Kreuzes.

Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete man schließlich die Bezirksstelle an dem Ort, wo sie auch heute noch steht. Eine historische Ausstellung dokumentierte die Gründung für die Besucher des Jubiläumsfestes.

Günter Kerschbaumer ist seit 2006 Bezirksstellenleiter in Sollenau/Felixdorf und erklärte in seiner Festrede: „Wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber befinden uns am richtigen Weg.“