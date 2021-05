Nach der Pandemie-bedingten Veranstaltungspause können es die Artisten des Circus Pikard kaum noch erwarten, endlich wieder in der Manege auftreten zu können. Auch wenn der Zirkus seinen Fans in den letzten Monaten mit Streams von Zirkusshows die Wartezeit versüßt hat, ist das Liveerlebnis im Zirkuszelt einfach einzigartig. Die feierliche Premiere der neuen Show „Feuerwerk“ findet direkt am Tag der Öffnung statt, also am Mittwoch, 19.05. um 16 Uhr in Hof am Leithaberge.

Demnächst ist die Show auch im Bezirk Wiener Neustadt zu sehen: Von 17. bis 20. Juni (Beginn jeweils 16 Uhr) schlägt der Circus Pikard das Zirkuszelt auf der Wiese beim Kindergarten II (Rechte Bahnzeile) auf.

Die neue Show wird, wie ihr Name schon sagt, wie ein Feuerwerk: bunt, lustig und abwechslungsreich. „Es gibt sehr viel Neues zu sehen, aber auch bekannte Gesichter, denn die Artisten der letzten Saison sind wieder dabei. Aber alle haben sich neue Acts einfallen lassen, mit denen sie das Publikum begeistern werden. Dazu kommt meine Cousine Lily Picard, die mit Luftakrobatik bezaubern wird“, freut sich Zirkusdirektor Alexander Schneller auf die neue Show.

Neben den zweibeinigen Artisten sind auch die sechs Zirkusponys wieder Teil der Show, dazu kommen vier Hunde und ein Ziegenbock.

Tickets und Infos unter www.zirkus.at oder unter 0664/9028429.