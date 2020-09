Das Willkommensfest zum Schulstart in der Volksschule hat heftige Kritik bei FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer ausgelöst: „Wir brauchen in Niederösterreich weder türkischen Gesang noch einen Mullah in unseren Volksschulen.“ Er stößt sich daran, dass am ersten Schultag ein islamischer Religionslehrer alle Schüler auf Türkisch begrüßt und ein islamisches Gebet gesprochen habe.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl weist die Kritik zurück: „Das multikulturelle Willkommensfest war eine Mischung aus einem Wortgottesdienst des katholischen Pfarrers und einem kurzen Gebet aus dem Koran, das der islamische Religionslehrer im Anschluss vorgelesen hat. Das Verhältnis betrug 90 zu 10 Prozent“, sagt Wöckl dazu.

Elternvertretung wusste Bescheid

Das bestätigt auch der niederösterreichische Bildungsdirektor Johann Heuras gegenüber der NÖN: „Bei diesem Fest waren sowohl der katholische Pfarrer, der katholische Religionslehrer als auch der islamische Religionslehrer bei der Gestaltung beteiligt.“

Außerdem sei das interreligiöse Willkommensfest im Vorfeld mit der Elternvertretung abgesprochen worden, negative Stellungnahmen dazu seien nicht bekannt.